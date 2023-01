Sarsma bandı çalışması

Vali Ziya Polat, E-88 Karayolu üzerinde yapılan çalışmaları inceledi. E-88 karayolu üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Ziya Polat, ilgililerden bilgi aldı.



SARSMA BANDI UYGULAMASI NEDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede sarsma bandı uygulaması şu şekilde tanımlandı: “Trafik kazaları hem dünya için hem de ülkemiz için büyük bir sorundur. Dünyada Karayolu trafik kazaları ortalama olarak her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne aynı zamanda her yıl yaklaşık 50 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca Dünyada 15-29 yaşları arasındaki gençlerin 1.sıradaki ölüm nedeni trafik kazaları olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde, 2014 yılı itibariyle 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 168 bin 512’sini ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları oluşturmaktadır. Bu kazalarda 3 bin 524 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş olup, 285 bin 59 kişi yaralanmıştır. Trafik kazaları sonuçları; ölüm, yaralanma, maddi hasar, tedavi maliyetleri, iş gücü kaybı, sakatlanma ve parçalanmış aileler olmaktadır. Her yıl ülkemizin milli servetinin yaklaşık yüzde 1,5’e yakın kısmı yok olmaktadır. Trafik kazalarına etken faktörlerin yüzde 98’ini insanların oluşturduğu görülmektedir ve neredeyse bütün kazalarda en etkili faktör insandır. Ancak bizim birinci amacımız insanların bu hataları yapmasını önlemektir. İkincisi ise hata yapsa dahi insanların hayatını kaybetmesini engellemektir. Ülkemizde trafik kazalarını oluş türlerine göre incelediğimizde sorumlu olduğumuz ve genellikle şehirlerarası trafiğe hizmet veren Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağı dikkate alındığında en fazla ölümlü ve yaralanmalı kazanın yoldan çıkma türünde olduğu görülmektedir. Özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazalarda uykulu ve yorgun araç kullanmanın etkisi olduğu düşünülmektedir. Sarsma bantları, sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları veya terk ettikleri durumlarda aracını yola yönlendirmeleri konusunda uyarmak amacıyla uygulanmaktadır. Sarsma bantları, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik gibi insan faktörünün neden olduğu yoldan çıkmalı kazaların azaltılmasında etkili olan bir uygulamadır. Sarsma bantları, yolun fiziki ve geometrik standartları gibi ana unsurları olmayıp uygulanması zorunlu değildir. Ancak, belirli kriterler oluştuğunda (yoldan çıkma türü kazaların yoğun olduğu kesimler) uygulanacaktır. Sarsma bantları sayesinde, yol şeridinin dışına çıkan uykulu, yorgun ya da dikkatsiz sürücüler ses ve titreşim yoluyla uyarılarak, yoldan çıkma ve karşılıklı çarpışma türü kazaların azaltılması amaçlanmakta, bu tür kazalardaki ölümlerin yüzde 40 ila 50 düzeyinde aşağı çekilmesi hedeflenmektedir.”

