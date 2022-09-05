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Saraykent’te ziyaret

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü ziyareti kapsamında Yozgat’ta bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek Saraykent ilçesini ziyaret etti.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:16
Saraykent’te ziyaret

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü ziyareti kapsamında Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Alişan Tiryaki, Saraykent ilçesinde bulunan Sultan Hanı Termal Otel’ini ziyaret etti. Kaymakam Ali Açıkgöz eşliğinde ilçeyi gezen Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Alişan Tiryaki daha sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu ve Çapanoğlu Camii ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Açıkgöz, “Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü ziyareti kapsamında Yozgat’ta bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek’i ilçemizde ağırlamaktan şeref duyduk.” dedi. »Haber Merkezi

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Saraykentte Ziyaret
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