Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
ALTIN
987,71
DOLAR
18,62
STERLİN
21,36
EURO
18,58

Saraykent’te ziyaret

Yozgat Valiliği koordinasyonunda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Saraykent ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Saraykent’te ziyaret

Ziyarette İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi yöneticileri ve ASDEP personeli eşlik etti. 
Aileleri ziyaret ederek istek ve talepleri dinleyen ekip, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal'ı ziyaret ederek Ulusal Hane Ziyaretleri hakkında bilgi aktardı.
2022 yılı sonuna kadar ziyaretlerin devam edeceğini belirten İl Müdürü Neşeli hane ziyaretleri kapsamında aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi olan ailelere gerekli desteklerin sağlanması noktasında görüş alış verişinde bulunulacağını ifade etti
Aileleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgiler alan Neşeli, “Halka hizmeti esas biliyoruz. Sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizin imkânlar doğrultusunda karşılanması, sorunlarınızın çözülmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Bizlerin görevi vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek hasbihal etmek, onları dinlemek, ihtiyacı olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletimizin şefkatli elinin her zaman yanlarında olduğunu onlara hissettirmektir.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Saraykentte Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tohumlar toprakla buluştu
Tohumlar toprakla buluştu
Finali Yozgat’ta
Finali Yozgat’ta
Teminat getiriliyor
Teminat getiriliyor
“BENİM KÖYÜM”
“BENİM KÖYÜM”
“Heyecanla bekliyoruz”
“Heyecanla bekliyoruz”
11 kişi yaralandı
11 kişi yaralandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim