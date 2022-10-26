Saraykent’te ziyaret

Ziyarette İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi yöneticileri ve ASDEP personeli eşlik etti.

Aileleri ziyaret ederek istek ve talepleri dinleyen ekip, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal'ı ziyaret ederek Ulusal Hane Ziyaretleri hakkında bilgi aktardı.

2022 yılı sonuna kadar ziyaretlerin devam edeceğini belirten İl Müdürü Neşeli hane ziyaretleri kapsamında aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi olan ailelere gerekli desteklerin sağlanması noktasında görüş alış verişinde bulunulacağını ifade etti

Aileleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgiler alan Neşeli, “Halka hizmeti esas biliyoruz. Sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizin imkânlar doğrultusunda karşılanması, sorunlarınızın çözülmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Bizlerin görevi vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek hasbihal etmek, onları dinlemek, ihtiyacı olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletimizin şefkatli elinin her zaman yanlarında olduğunu onlara hissettirmektir.” dedi.

»Haber Merkezi