Saraykent’te seminer

Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından katılımcılar bilgilendirildi. Düzenlenen seminerde Sosyolog Merve Er stresin ne olduğu, stresin fizyolojik belirtileri, stresin sağlığa olumsuz etkisi, neden stresle baş edilmeli ve stresle baş etme teknikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Stresin hayatın doğal bir parçası olduğunu bunu yok saymanın sadece kendimizi kandırmak olacağına değinen Er, stresin olumsuz yanı olduğu kadar olumlu yanlarında bulunduğu belirterek stresi bir ilaca benzetti. Er, “İlacın eğer dozu iyi ayarlanırsa vücudumuza iyi gelir ve bizi iyileştirir ancak dozu ayarlanamaz fazla gelirse vücudumuzu zehirler. Bu nedenle stresi yönetmek önemlidir. Stresle mücadele ederken zihinsel ve bedensel teknikler kullanılır. Zihinsel olarak düşüncelerimiz olumlu olmalı. Olumlu düşünce, olumlu duygu ve davranışa neden olur. Hayata olumsuzluklar penceresinden değil de hayatın içinde ki mucizelere odaklanılmalı. İstisna dahi olsa hayatımızda olan güzellikler bizi hayata bağlamaktadır” dedi.

Seminerde katılımcılar aktif rol aldı ve kendilerini strese iten sebeplerle ilgili grup etkinliğine katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar hayatında ‘iyi’ kilerini paylaşarak, nefes egzersizi ve meditasyon yaptı.

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