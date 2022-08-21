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Santral faaliyette

Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyüne 22 KW Güneş Enerji Santrali Paneli kurularak faaliyete geçti. 

21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Santral faaliyette

Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, birlik üyesi Kazankaya Köyü için alınan 22 KW Güneş Enerji Santrali Panelinin diğer giderleri köy halkı tarafından karşılandı. Kurulumu tamamlanarak faaliyete geçen panelle ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliğince, birliğimiz üyesi Kazankaya Köyü için 22 KW Güneş Enerji Santrali Paneli alınmış olup, köy halkı tarafından da diğer giderleri karşılanmak suretiyle kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Yapım aşamasında İlçemiz Kaymakamı Sayın Mustafa Turan’ın da ziyaret ettiği santral tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Kazankaya Köyü halkına hayırlı olsun.” 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Santral Faaliyette
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