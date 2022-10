Sanatla hayat buldu

Eski zamanlarda ters çevrilmiş huni şeklinde içine gaz yağı doldurulup fitil yardımıyla yakılarak aydınlatmada kullanılan idare lambaları, Yozgat Halk Eğitim Merkezinde yeniden hayat buluyor. Bakır işleme kursunda usta öğretici Derya Yılmazer öncülüğünde üretilen idare lambaları, kursiyerlerce tasarlanıp boyanarak daha modern hale getiriliyor. Geçmişte her evin anılarına, hüzünlerine, mutluluklarına şahitlik eden idare lambaları, şimdi daha modern hale getirilip süs eşyası olarak yeniden evlerin başköşelerinde yer almaya hazırlanıyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezinde idare lambalarının birebir aynısı yapılarak, geçmişin kaybolan değerleri yeni nesillere aktarılmak isteniyor.

“EVİMİZİN BAŞKÖŞESİNDEYDİ, ŞİMDİ UNUTULDU”

Bakır işlemeciliği kursunda idare lambası üretimine başladıklarını söyleyen usta öğretici Derya Yılmazer, “Biz 5 yıldır halk eğitim merkezinde bakır işlemeciliği eğitimi veriyoruz. Bu sefer unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan ne yapabiliriz dedik. İdare lambası yapmaya karar verdik. İdare lambalarımızı burada üretiyoruz. Üzerini modern motiflerle süslüyoruz. Hem süs amaçlı hem de kullanım amaçlı bu lambaları üretiyoruz. Amacımız bunları tekrardan gün yüzüne çıkarmak. Bu idare lambaları eskiden bizim evlerimizin başköşelerindeydi, şimdi unutuldu aslında. Biz de onlar tekrar hak ettiği değeri bulsun istiyoruz. Kursiyerlerimle beraber idare lambalarını tekrardan tasarlamaya çalışıyoruz. Geleneksel ile moderni birleştiriyoruz ve çok güzel işler çıkacağına inanıyorum.” dedi.

“İDARE LAMBALARI MODERN HALE GETİRİLİYOR”

Emekli olduktan sonra baba mesleğini halk eğitim merkezinde geliştirmek istediğini belirten kursiyerlerden Ayhan Gökgül ise, “40 sene önce çocukluğumda bu işi babamın yanında öğrendim. Babam Yozgat’ın tenekeci esnaflarındandı, soba yapardı. Ben de halk eğitim merkezine gelmek istedim. Emekli memurum, boş gezmek yerine bu sanatı herkese öğretmek istedim. Eski tarihi objeler canlansın istedim. Yozgat’a özgü bir ürün olsun istedik. Hocam ve kursiyer arkadaşlarım bu lambaları işliyor ve modern hale getiriyor. Misafirlerimize, başka illerden gelenlere süs eşyası olarak hediye edilebilir. Halk eğitim merkezinde gönüllü olarak, severek çalışıyorum. El emeğiyle bu ürünleri yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN GEÇMİŞİ YAD ETMEK”

Önceleri evlerde idare lambalarını kullandıklarını söyleyen kursiyer Leyla Çamlıbel de, “Eskiden elektrik yoktu, idare lambaları kullanılırdı. İçerisine gaz yağını koyup fitilini yakardık. Eskiden her yerde bu lambaları kullanırdık. Şimdi elektrik nerede kullanılıyorsa bu lamba da her yerde kullanılırdı. Bu lambaları boyuyoruz, işliyoruz, istediğimiz modelde yapıyoruz. İsterseniz yine kullanılabilir nostalji olarak. Süs eşyası olarak da kullanabiliriz. Önemli olan geçmişi ya da etmek. Eskilerden kalan nostaljiyi şimdiki zamana taşımak bizim amacımız.” ifadelerine yer verdi. »İHA