Şampiyonlar ile bir araya geldi

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin binasında altın madalyalı sporcuları makamında ağırlarken, ziyarette ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile diğer güreşçiler Akif Canbaş, Ferhat Binici, Atakan Yüksel, Süleyman Atlı, Soner Demirtaş, Ali Cengiz, Selçuk Can, Cavit Acar ve Murat Fırat da yer aldı.

Yavaş, bütün sporcuları verdikleri emeklerden dolayı tebrik ederek, "Bu başarılar özellikle çocuklar için rol model oluyor. Rol modelleri de ASKİ'de Rıza ve Taha başta olmak üzere çok var. Devamı gelecektir. Maçlarınızı izledim. Önümüzde olimpiyata kadar birkaç uluslararası organizasyon daha var. Olimpiyata en fazla sporcuyla katılmak inşallah yine ASKİ'ye kısmet olur." diye konuştu.

Abdullah Çakmar ise Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'na ASKİ Spor'dan 11 sporcunun katıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de büyük bir başarıyla ilke imza attık. Türk sporuna, Türk güreşine ASKİ Spor olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Bir de tabii katkıları olan kişiler var. Özellikle onursal başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Bize bir ağabey, bir baba gibi yaklaşımlar gösteriyor. Her zaman destek veriyor. Özellikle milletimize ve Ankara Büyükşehir Belediyemize, başkentimize büyük başarılar getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz."

Milli sporcu Taha Akgül, Mansur Yavaş'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle tüm Türkiye'yi, milletimizi, vatanımızı temsil ediyoruz. Aldığımız altın madalyayı önce tüm Türkiye'ye sonra da Ankara'mıza getiriyoruz. Mansur Yavaş'ın bize ve kulübümüze desteği çok. 12 yıldır buradayız. Türkiye'nin güreşte en büyük kulübüyüz. Çok şanslıyız bu anlamda. Yapılan tesiste 4 bin 800 gencimiz eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonluğunu 5. kez elde ederek rekor kıran Yozgatlı hemşehrimiz Rıza Kayaalp de "Bizler her zaman en iyisini yapmak için mindere çıkıyoruz. Şampiyon olunca büyük başarı oluyor ama kaybedince psikolojik dönüşü kötü oluyor. Bizden beklenti büyük. Hem devletimize hem de kulübümüze bize verdikleri desteğin karşılığı verebilmek için çalışıyoruz. Avrupa'da tek diyebileceğimiz bir kulübümüz var. Gelip gören kulübümüze hayran kalıyor. Önümüzde Avrupa, dünya, olimpiyat var. Buralardan da altın alarak sonlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. »AA