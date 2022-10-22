Şampiyondan ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, nazik ziyaretinden dolayı şampiyon İlayda Açıkel’e teşekkür etti.

Açıkel’in Mart ayında 11 gün ilçede kamp dönemi geçirdiğini belirten Yalçın, “Bu yıl Mart ayında ilçemizde ağırladığımız Akdağmadeni'nde 11 gün süren verimli bir kamp dönemi geçiren Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Litvanya'da gerçekleştirilen 9. Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası'ndan üstün başarılarla döndü. Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı'nın göstermiş olduğu başarıdan dolayı mutluluk duydum. İlayda misafirimiz olarak Akdağmadeni'nde geçirdiği kamp döneminde bizlere şampiyonluk için söz vermişti. Bugün sözünü tuttu ve ilçemize bir şampiyon olarak döndü. Altın madalya almak için çok emek verdi, gayret etti ve başardı. Kıymetli sporcumuzu ve Milli takımımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

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