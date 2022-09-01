Şampiyon Ölmez Cami

Sorgun futbol sahasında Ölmez Cami ile Yeşilöz Fatih Cami öğrencileri arasında oynanan final maçı 1-1 berabere biterken, şampiyon penaltılarla belirlendi. Penaltı atışları sonucunda Ölmez Cami şampiyon oldu. Yeşilöz Fatih Cami öğrencileri ikinci, Tevhit Cami öğrencileri ise üçüncü oldu. Şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Kaymakam Halil İbrahim Kazar takdim ederken ikincilik kupası ve madalyalarını Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti. Üçüncülük kupası ve madalyalarını ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Ekmekçioğlu verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an Kursu futbol turnuvasına katıldık, gençlerin sevinçlerine ortak olduk. Dereceye giren takımları ve gençlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış ise, “Bu turnuvada mücadele eden öğrencilerimize ve hocalarına turnuvaya ev sahipliği yapan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüze, turnuvanın yürütülmesini sağlayan Gençlik Koordinatörlüğümüze, emeği geçen herkese Sorgun Müftülüğümüz adına teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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