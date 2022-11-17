Saldırıyı kınadılar

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun dileklerimizi ileten Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zarasız, “Acılı ailelere ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Hak İş Konfederasyonu olarak, İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklâl Caddesi’nde gerçekleştirilen hain terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Hak İş olarak, hain saldırıda, Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve küçük kızını da kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hak İş Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşıyız. Terör saldırıların amacının, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı yaratmak olduğunu biliyoruz. Bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması gerekmektedir. Provokasyonlara gelinmemeli, milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalıdır. Türkiye devleti, milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlettir. Nitekim saldırının üzerinden daha 24 saat geçmeden saldırının faillerinden biri emniyet güçlerince yakalanarak adalete teslim edilmiş, bağlantıları ve uzantıları da ortaya çıkmıştır. Türkiye, bundan sonra da devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçirecek ve başarıya ulaşacaktır. Hak İş olarak, terörün son bulduğu, kardeşlik, huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve dünya umut ediyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Öz Sağlık-İş Sendikamıza, tüm Hak İş teşkilatına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi. »Haber Merkezi