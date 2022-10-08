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Saklı cennet turizme kazandırılıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum’un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu için eko turizm projesi hazırlandı. Proje doğrultusunda kanyonun tarihi ve doğal güzellikleri bozulmadan korunması için çalışma başlatılacak.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Saklı cennet turizme kazandırılıyor

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kazankaya Kanyonu'nda yapılacak çalışmalar sonrası bölge ülke turizmine kazandırılacak. Orman Genel Müdürlüğünce eko-turizm projesine dahil edilen Kazankaya Kanyonu'nun ülke turizmine kazandırılması için Yozgat Valiliği, Aydıncık Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) çalışmalarını sürdürüyor. 
Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan kanyonun tarihi ve doğal güzelliği bozulmadan 12 kilometrelik alanda yürüyüş yolları, tırmanış parkurları, seyir tepesi, gözetleme kuleleri ve konaklama yerleri yapılacak. Saklı cennet olarak da bilinen kanyon, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek.
Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, “Şu anda Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz, belediyemiz, Oran Kalkınma Ajansı, Özel İdaresi ile kanyonun yolları yapılıyor. Burası 12 kilometrelik bir alan. Yozgat’a ait bölümde yürüyüş yolları, yürüyüş parkurları, kaya tırmanışı, gözetleme ve konaklama yerleri, seyir terasları, tırmanma parkurları yaparak çalışmalarımızın kanyonun diğer ucu olan İncesu köyüne kadar ulaşmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalara start verildi. Proje tamam, onay bekliyor. Onaylandıktan sonra çalışmalara başlanılacak. Tüm kurumlarla el birliği yapmış durumdayız. Buranın doğallığını bozmadan doğasına ve yapısına uygun olarak yerler yapmayı planladık. Amacımız turizm payından Aydıncık ilçemizin ve Yozgat’ımızın da pay almasını sağlamak. Turizme kazandırıp hem yurt içi hem yurt dışından insanların buraya gelmesini sağlamak. Aydıncık Kazankaya Kanyonu saklı bir cennet. İnsanın huzur bulduğu doğada gökyüzü, taş, kaya, ırmak ve bitkiler ile baş başa kalıyorsunuz. Gerçekten anlatılmaz yaşanır bir yer, saklı cennet diyoruz biz Kazankaya Kanyonu'na” dedi. »İHA

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Saklı Cennet Turizme Kazandırılıyor
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