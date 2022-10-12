SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!

Yozgat’ta hiçbir tecrübesi olmayan bazı kişilerin kombi bakımına soyunduğunu ve bunun kullanıcıya zarar verdiğini belirten Güven, bakımların korsan servis yerine yetkili servislere yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.

Güven, kombi bakımları zamanı geldiğinde bunu fırsat bilen korsan kombi bakımı yapanların da türemeye başladığı söyledi. Evlere yetkili servis personeliymiş gibi arayan, kapı kapı dolaşan, panolara, duvarlara kombi bakımı diye numara bırakan bu şahısların, insan sağlığıyla oynadığını belirten Gedik, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

UZMANLIK VE TECRÜBE

Başkan Güven, yılda en az bir defaya mahsus sonbahar da veya yaz aylarının başlarında kombi bakımını kesinlikle yetkili servislere yaptırmak gerektiğini, periyodik bakımı yapılan kombilerin az sorun ve yüksek performans sağladığını belirterek, “Kombi bakımı, yetkili servislere yapılmadığı zaman kombide oluşabilecek arızalar, sıkıntılar garanti kapsamında çıkıyor vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşlar yetkili servisleri, yetkili firmalar tarafından öğrenilebilir. Yetkili servislere işlem yaptırıldığı zaman daha verimli, daha kaliteli hizmet alabilirler. Korsan firmalara gitmesinler. Piyasada çok fazla korsan firma ve korsan yetkili servis diye görünen insanlar var.” dedi.

İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyaran Güven, “Vatandaşlarımız bu konuda fazla bilgi sahibi değil. Öncelikle hizmet aldıkları firmalardan belge kimlik kartını, ustalık belgelerini göstermelerini isteyebilirler. Bu belgeyi almayan hiçbir personel, doğalgaz cihazlarına hiçbir şekilde müdahale edemez. Yetkili servisler dışında hiçbir korsan serviste bu belge yok. Kombiden de anlamıyor, anlasa korsan iş yapmaz. Bu servisler insanların hayatını tehlikeye atıyorlar.” diye konuştu.

PATLAMAYA SEBEP OLUYOR

Korsan kombicilerin işten anlamadığını ve bakım yapıldıktan sonra olası bir aksilikte müşterilerin bu şahıslara ulaşamadığını belirten Güven, “Bu şahıslara bakım yaptırıldığı zaman ikinci kez ulaşmak isteğinizde uluşamıyorsunuz. Çünkü 15 günde bir numara değişiyorlar ve sonuçları daha maliyetli oluyor. Bu cihazlar illaki arıza yapacak. Bu bakımda da kesinlikle yetkilisinden başkasına el vurdurmamaları gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde gaz, elektrik ve su var. Bunların üçü de birbirine zıt maddeler. Diğer evdeki ayıracağımız cihazlardan en büyük özelliği de bu. Gaz yanıcı bir madde, elektrik gazı ateşleyecek bir madde, bunun üçü maalesef bu küçük kutunun içinde. Eğer havasız kalırsa patlamaya sebep oluyor.” ifadelerini kullandı.

KOMBİNİZİ EHİL KİŞİLERE BAKTIRIN

Kombilerin her yıl kontrol edilmesi gerektiğini belirten Başkan Güven, “Kombi ve elektrikli ev aletleri tamir-bakımını yapan yetkili esnaf ve Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odasına kayıtlıdır. Buna karşın, hiçbir tecrübe ve bilgisi olmayan bazı kişi ve kişilerin, esnaf ve sanatkârlarımızın yapması gerektiği işleri yapmakta. Esnaf ve sanatkârlarımızın hakkına giriyorlar. Vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor ve devletimizi zarara uğratıyorlar.” diye konuştu. »Haber Merkezi