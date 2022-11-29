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"Sahte rezervasyon"

Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte web siteleri üzerinden dolandırdıkları öne sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

29 Kasım 2022 Salı 02:11
"Sahte rezervasyon"

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı otellerinin web sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 aylık takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.
Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 6 zanlının tutuklandığı belirtildi. »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Sahte Rezervasyon
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