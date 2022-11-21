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Sahte içki operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte içki üretimi operasyonu yapıldı.

21 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Sahte içki operasyonu

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde; Yozgat Merkezinde ikamet eden M.D. ve S.Y isimli şahısların sahte içki üretimi yaptığı bilgilerine ulaşıldı. 
Bu doğrultuda alınan mahkeme kararı neticesinde şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen; 7 adet 0.5 litrelik şişe içerisinde votka, 16 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde viski, 3 adet likit aroma, 5 adet 4 litrelik bidonlarda 18 litre etil alkol, 1 adet 3 litre viski ve 1 adet 1 litre rakı ele geçirildiği bildirildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sahte Içki Operasyonu
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