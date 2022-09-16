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Şahıslar yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan 2 şahıs; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ise 2 şahıs yakalandı. 

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Şahıslar yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında sokak ekiplerince fiziki çalışmalar neticesinde; merkezde 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları, 2 şahsın uyuşturucu madde kullandıkları ve bulundurdukları tespit edildi. 14 Eylül 2022 tarihinde şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında toplam 4 şahıs yakalandı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikamet, eklentileri ve araçlarında yapılan adli aramalarda 74.6 Gr metamfetamin maddesi, 2 adet satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet Kardelen-1 ibareli üzümlü pompalı tüfek, 1 adet Zorakı - Mod 914 ibareli siyah renkli tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 2 adet fişek, uyuşturucu içme aparatı olan pipe, kova düzenekleri ve paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 7 bin 545 lira ve 200 dolar ele geçirildiği öğrenildi.  
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 2 tanesine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken diğer iki şahıstan biri mahkemece tutuklanmış diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 
»Haber Merkezi 

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Şahıslar Yakalandı
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