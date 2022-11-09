Saha incelemesi

Konu ile ilgili DSİ 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Yozgat Aydıncık AT ve TIGH Projesi işi için teknik personel proje sahasına giderek incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan imalatların kontrolleri yapılmıştır. Yozgat Aydıncık AT ve TIGH Projesi 10 bin ha alanı kapsamakta olup 2022 yılı içerisinde kalan imalatlar tamamlanacaktır.” denildi.

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