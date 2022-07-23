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Saha değerlendirilmesi

Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisleri ziyaret edilerek saha değerlendirilmesi yapıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Saha değerlendirilmesi

Değerlendirmeye Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, Kalite ve Destek Müdürü Mehmet Gözel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel katıldı. Yapılan ziyarette yoğun bakım salonlarının düzeni ve işleyişi hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Başhekimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Çalışanlarımız ile samimi sohbetler ederken görüş ve önerileri dinledik. Fedakarlıkta ve hizmette sınır tanımayan çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi

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Saha Değerlendirilmesi
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