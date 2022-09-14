Saha çalışmaları başladı

Yapmış olduğu çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandıran Belediye Başkanı Oğuz Ünal, çalışmalarına bir yenisini daha kattı. Beldenin ilkokul ve İmam Hatip ortaokul saha ve çevre düzenlemesinin yanı sıra belediye tarafından Bocce oyun sahası yapılıyor. Çocukların zeka oyunları ile kendini geliştirmeleri için Bocce oyun sahası yaptıklarını belirten Başkan Ünal, “Kasabamız ilkokul ve İmam Hatip ortaokulu saha ve çevre düzenlemesine bir yenisini daha ekliyoruz. Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmamamızın bir ilk olması da bizlere mutluluk veriyor. Çocuklarımızın zeka oyunları ile kendini geliştirmeleri için Bocce oyun sahası yapıyoruz. Kalıplaşmış oyun grubu dışına çıkarak Bocce alanımızın zemin ve saha çalışmasına başladık. Beldemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi