Sağnak yağışlar geliyor

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. »İHA
Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.