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Yozgat 9
parçalı bulutlu
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Sağnak yağışlar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Ekim 2022 Pazar 02:03
Sağnak yağışlar geliyor

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. »İHA

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Sağnak Yağışlar Geliyor
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