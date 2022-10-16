Sağnak yağışlar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.