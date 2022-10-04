Gönüllüler ile yürüyüş yapan Türk Kızılay Yozgat Şube Kadın Teşkilatı Başkanı Emine İçöz, “3-4 Ekim Dünya geneli sağlıklı yürüyüş günü olarak kabul edilmektedir. Türk Kızılay’ı olarak bu yürüyüşe Yozgat şube başkanlığı özellikle kadın teşkilatımız, Genç Kızılaycımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve halkımız olarak bu yürüyüşe katıldık. İnşallah sağlıklı yürüyüşe bir katkımız olmuştur. Bütün herkese sağlıklı yürüyüşler diliyoruz.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş