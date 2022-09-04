“Sağlıklı ve kaliteli malzeme alınır”

Öğrenci velilerini alışveriş öncesi uyaran Başkan Altın, “Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklarımız için özenerek alacağınız ürünler onların sağlığını tehdit etmemelidir. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi CE ve TSE uluslararası standart işaretleri aranmalı ve bu ürünler güvenilir yerlerden alınmalıdır” diye konuştu.

“SÜSÜNE DEĞİL İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN”

Rengarenk ve süsleyerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmaması gerektiğini belirten Altın, “Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edin. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgâhlarda satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır. En önemlisi sadece okulların açıldığı dönemde Uzak Doğu ülkelerinden getirilerek kırtasiye ve okul kıyafeti satışı yapan, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi ceplerini ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürülmemeli. Kırtasiye ürünlerini güvenilir ve tanıdığınız esnaflardan almayı ihmal etmeyin. Çünkü öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta gibi ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı kalitesiz ve çok ucuz ürünler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar. Tanıdığınız esnafın sattığı ürünler denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir. Bu nedenle okul malzemeleri mutlaka kırtasiyeci esnafından alınmalı. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

