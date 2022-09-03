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‘Sağlıkçılarımız baş tacı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız sürdürüyor. Milletvekili Sedef, ziyaretleri kapsamında Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Sedef’e, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay eşlik etti. 

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
‘Sağlıkçılarımız baş tacı’

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle büyük çaba harcayan sağlıkçıların her zaman yanlarında olduklarını belirten Sedef, “Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek fedakar sağlık çalışanlarımızla sohbet ettik. Dünyamızın ağır şartlar altında atlattığı pandemi döneminde, fedakarca çalışarak milletimizin kayıplarını en aza indiren sağlık ordumuza ve organizasyonu tam anlamıyla mükemmel yapan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanımız Ayhan Delibaşı ve yönetimine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Sağlıkçılarımız Baş Tacı
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