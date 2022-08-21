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Sağlık yürüyüşü

Yozgat’ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi Yürüyüş Alanında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Sağlık yürüyüşü

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığının Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Şehir Hastanesi idareci ve personelleriyle İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı. 
Yapılan yürüyüş etkinliği ile ilgili Başhekim Mustafa Kozan, “Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize katılarak destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Yürüyüşü
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