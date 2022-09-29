Sağlık konuşuldu

Başhekim Muhammed Cihad Zenbilci’ye ziyarette Hastane İdari Mali İşler Müdürü Hanifi Şen, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Asım Çağan eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Topuz’a, sağlık alanında yapılan her türlü yeniliğe ve hizmete gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Zenbilci ise Akdağmadeni için sağlık alanında hep birlikte güzel işlere imza atılacağına inandığını dile getirdi. »Haber Merkezi