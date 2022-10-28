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Sağlık konuşuldu

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Yapmış oldukları ziyaretleri kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a ziyaret gerçekleştirildi. 

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Sağlık konuşuldu

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a yeni görevinde başarılar dileyen Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, “Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar Federasyonu olarak arkadaşlarımızla beraber Kayseri’ye yeni gelmiş il müdürlerimizi, daha önceki il müdürlerimizi, şehrin bürokrasi ve protokolü noktasında önemli isimlerine ziyaretler yapıyoruz. Bu anlamda hem kendi faaliyetlerimiz anlatıyoruz hem de hemşehrilerimizle alakalı yapabileceğimiz bir şey varsa fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün ki ziyaretimizin amacı öncelikle sizlere hayırlı olsun demek, Kayserimize hoş geldiniz inşallah Kayserimize güzel ve uzun yıllar hizmetler yaparsınız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Erşan ise ziyafetlerinden dolayı heyete teşekkür ederek “Kayseri’ye geleli 4 ay oldu ekibimizle beraber inşallah bu memlekete hizmet etmek için canla başla çalışmış olacağız. Allah nasip ederse hizmet ettiğimiz süre içerisinde de Kayseri için tespit ettiğimiz eksiklikler olursa veya mevcut politikaları yürütmek adına daha iyi noktalara getirmek adına mücadele edeceğiz. İnşallah Kayseri güzel bir şehir sağlık hizmetleri noktasında da güçlü bir şehir hamdolsun, sağlık çalışanlarımızla beraber daha güzel hizmetler yapacağız.” dedi. 
»Haber Merkezi  
 

Son Güncelleme: 27.10.2022 17:31
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Konuşuldu
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