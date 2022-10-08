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Sağlık için yürüyüş

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Sağlık için yürüyüş

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çekerek halkının düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, çocukların ve gençlerin spor ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla ilçe meydanından, Çekerek İlçe Stadyumuna kadar yürüyüş yaptı. 
Düzenlenen yürüyüş etkinliğine Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve halk katıldı.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Için Yürüyüş
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