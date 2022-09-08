Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.402,81
ALTIN
1.006,77
DOLAR
18,23
STERLİN
21,08
EURO
18,27

Sağlık çalışanlarıyla sohbet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Sağlık çalışanlarıyla sohbet

Milletvekili Ethem Sedef'e ziyaretinde MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İl Başkan Yardımcısı Tuba Özdemir, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ayhan Delibaşı ve yönetimi eşlik etti.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Milletvekili Sedef ve beraberindekileri makamında ağırladı. Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, ziyaretlerinden dolayı Sedef ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Sedef, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar ile bir araya gelerek sohbet etti. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıyla Sohbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastalıklara veda edelim
Hastalıklara veda edelim
Genç gönüllüler miniklerin yanında
Genç gönüllüler miniklerin yanında
Muhtarlarla buluştu
Muhtarlarla buluştu
Asrın projesi başlıyor!
Asrın projesi başlıyor!
Aile bütçesine katkı
Aile bütçesine katkı
3’üncülükle tamamladı
3’üncülükle tamamladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim