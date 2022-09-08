Sağlık çalışanlarıyla sohbet

Milletvekili Ethem Sedef'e ziyaretinde MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İl Başkan Yardımcısı Tuba Özdemir, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ayhan Delibaşı ve yönetimi eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Milletvekili Sedef ve beraberindekileri makamında ağırladı. Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, ziyaretlerinden dolayı Sedef ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Sedef, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

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