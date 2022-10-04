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Sağanak yağışa dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

04 Ekim 2022 Salı 02:11
Sağanak yağışa dikkat

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Yozgat: Parçalı bulutlu 19
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 »İHA

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Sağanak Yağışa Dikkat
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