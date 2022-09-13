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Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinain yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Sağanak yağış bekleniyor

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. »İHA

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Sağanak Yağış Bekleniyor
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