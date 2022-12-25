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Sabah namazından kahvaltıya

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler Sabah Namazında buluşuyor’ isimli etkinlik kapsamında, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerle beraber sabah namazı kılındı.

25 Aralık 2022 Pazar 02:07
Sabah namazından kahvaltıya

“GENÇLERE 
GÜVENİYORUZ”
Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen sabah namazı etkinliği sonrası kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıda gençlere güveninin tam olduğunu söyleyen Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “ Gençlerimizle birlikte sabah namazını eda edip, kahvaltı programında bir araya geldik. Güçlü Türkiye’nin gençleri ile bu güneşi Çapanoğlu Camiinden uyandırdık. Gençlere güveniyoruz. GSB Yurtlarında kalan öğrencilerimiz ile haftalık siyer okumaları yapmaktayız. Siyer okumalarına katılan gençlerimiz ile sabah namazını Çapanoğlu Camiinde kılarak sohbet kahvaltısı yaptık. Kahvaltıda “Gençlik ve Gelecek “ dedik. Gençlerimize güveniyoruz. Fırsat verildiğinde Milli Mücadeleden Teknolojik Mücadeleye, bilgiden irfana her alanda başarılara imza attıklarını, farkında olmadan iz bıraktıklarını her zaman şahit oluyoruz. “ dedi.
“KALBİNİN DAVACISI BİR GENÇLİK”
Gençlerle buluşma fırsatından onur duyduğunu belirten Sapmaz, “Gençlik Hizmetleri olarak bakanlığımızın ve devletimizin imkânlarını gençlere sunmaya gayret ediyoruz. Her ilden Yozgat Üniversitesinde okuyan öğrencilerimle kültürel zenginliklerimizi gördük. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik. Bu gençlik ile bu gün bir arada olmak bize onurdu. Bu gençlikle çalışma fırsatını vesile kılan Rabbime şükürler olsun.” diye konuştu. »Tolga Çolak 

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Sabah Namazından Kahvaltıya
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