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Sabah namazında buluştular

Yozgat İl Müftülüğü, Önder Derneği ve Cihannüma Derneği tarafından ‘Sabah Namazı Buluşması’ etkinliği düzenlendi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 02:28
Sabah namazında buluştular

2022- 2023 eğitim ve öğretim hayatının başlaması ile birlikte Önder Derneği, Cihannüma Derneği ile Yozgat İl Müftülüğü tarafından Çapanoğlu Büyük Caminde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" sloganı ile Çapanoğlu Büyük Camii'nde gerçekleştirilen buluşma, sabah namazı öncesi İl Müftüsü Ali Gülden’in cemaate yaptığı sohbet ile başladı. Yozgat halkının aileleri ile birlikte yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat ve dualar yapıldı. Müftü Ali Gülden’in yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması için yaptığı dua ile sona eren buluşmada namaz çıkışında Cihannüma Derneği tarafından cemaate simit ve süt ikramı yapıldı. 
»Haber Merkezi

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Sabah Namazında Buluştular
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