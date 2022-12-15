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“Sabah Namazı Buluşması”

Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde üniversite öğrencisi gençlerin katılımıyla 'Sabah Namazı Buluşması' programı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
“Sabah Namazı Buluşması”

Merkez Çağrı Camii'nde gerçekleştirilen buluşmaya Bozok Üniversitesi Cami ve Gençlik Topluluğu, İyilik ve Değerler Topluluğu ile İlim Yayma Cemiyeti yöneticileri ve yurt öğrencileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Namaz öncesi İl Müftüsü Ali Gülden sohbettin de kehf suresi bağlamında gençlik ve önemi, gençlik döneminin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetti.
Sabah namazını kıldıran Gülden, namaz sonrasında yapılan tesbihat, zikir ve ilahilerin akabinde yapılan kahvaltı ikramında gençler ile sohbet etti.
Gülden, Sabah Namazı Buluşmasına katılımlarından dolayı gençlere ve katkıları sebebiyle de din görevlilerine teşekkür etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sabah Namazı Buluşması
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