Rusya’ya örnek olacak

Geçtiğimiz hafta Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim Mustafa Kozan’ın misafir ettiği Rus iş insanları Ilya Shvetsov, Yevgeny Tugulikov ve Bayram Ağakişi, şehir hastanesinde incelemelerde bulundular.

Türkiye ve Rusya’da sağlık yatırımları yapan Rus iş insanları ile ilerleyen zamanda yapacakları ortak projelerde değerlendirmek üzere, Başhekim Mustafa Kozan’dan hastaneyle ilgili bilgi aldılar.

Halihazırda Rusya’da özel hastaneleri bulunan Ilya Shvetsov, Yevgeny Tugulikov ve Bayram Ağakişi, Yozgat Şehir Hastanesi’nin fiziki yapısını beğendiklerini ve Yozgat’ın mevsim şartlarına göre inşa edilen hastanenin, ilerleyen zamanda Türkiye ve Rusya’da yapmayı planladıkları projelere örnek olarak alacaklarını ifade ettiler.

»Yasin Nazım Kayhan