Rota Kadışehri

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kadışehri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un daveti üzerine hem Halıköy Kasabası’nda hem de ilçe merkezinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

‘KÖYDE OKUMA ETKİNLİKLERİ’

YOBÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ serisinin 44’üncüsü için Kadışehri’nin Halıköy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek ‘Halıköy'den de Aziz Sancar çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’ ve ‘Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Bilim okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı konusunda küçük adımlar atmaya sevk eden bilgilerin yanı sıra özgüven artırıcı ve motive edici konulara değinen akademisyenler, öğretmenlere de öğrencileriyle proje tabanlı yapabilecekleri çalışmalar konusunda fikir edinmelerine katkı veren sohbet yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile birlikte ziyaret ettiği sınıflarda Böyükata her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmeye çalışarak onlarla göz teması kurdu ve diyaloglar geliştirip sorular sordu.

Etkinliklere YOBÜ Akdağmadeni Meslek Yüksekokulundan Öğrencisi Galip Özhan ile birlikte katılıp katkı veren Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz da çocuklara bilim ve teknolojinin geçmişten günümüze kısa bir özetini yaparak bilgiler aktardılar. Akademisyenler öğrencilere elektrik ve elektronik teknolojisinin ne olduğu, insanı taklit ederek robotların ve diğer teknolojik aletlerin nasıl çalıştığı konularından bahsettiler.

‘HAYALİ HAYAT BULAN BİR GENÇ OLMAK’

Kadışehri İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik seminer veren Böyükata, ‘Hayali Hayat Bulan Bir Genç Olmak’ başlığı etrafında bilgiler paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Okul Müdürü H. Ali Çeliksu ve öğretmenlerinde yer aldığı toplantıda, hayallerini gerçekleştirenlerin o yolda tutkuyla çalıştıklarına vurgu yapıldı. Proje tabanlı yürütülecek etkinliklerin ve öğrenci projelerinin her gencin kendisine projeksiyon tutmasın bakımından da önemine değinen Böyükata, bu dünyaya gelip kendi mizacında var olan ve kendine özgü olan yeteneklerini açığa çıkartıp geliştiremeden giden milyonlarca insan olduğunu hatırlattı.

‘EĞİTİM SEMİNERİ’

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan ve proje konularını öğrenmeye istekli olan öğretmenlerden oluşan ancak kısıtlı sayıda 25 civarında katılımcıya müsaade edilen “Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitimi” etkinliği yoğun bir içerikle gerçekleştirildi. TÜBİTAK programları hakkında bilgiler verildi. Karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

Böyükata, proje döngüsü yönetimi aşamaları, proje fikri geliştirme yazım stratejileri, öğrenci projelerinde öğretmenin danışmanlık rolü, yakın çevreden uzağa doğru proje tasarımı yapmanın önemi ve öğrencileri etkin biçimde gözlemleme yolları konularında teknik bilgiler paylaştı.

Küçük gruplar ile beyin fırtınası yaparak ortak proje fikri geliştirme uygulaması için de zaman ayrılarak, üretilen fikirlerden hazırlanan özet metinlerden bazıları üzerinden kritikler yapıldı. Sohbet havasında geçen eğitim etkinliğinde yer yer hararetli tartışmalarda yaşandı ve bu yolla ele alınan konuların daha derinlikli kavranması sağlandı. Öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği eğitim sonunda katılımcılara belge dağıtıldı.

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