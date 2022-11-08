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Roma Hamamını gezdiler

Programa katılmak için Yozgat’a gelen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve üyeleri Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamını gezdiler.

08 Kasım 2022 Salı 02:11
Roma Hamamını gezdiler

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Muammer Topal, Basri Bağcı ve Yusuf Şevki Hakyemez ziyaretlerinde Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Kızıl ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Süleyman Çetin eşlik etti. 
Tarihi Roma Hamamı'nın tarihi ve şifalı suları hakkında bilgi veren Belediye başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya Belediyesi tarafından üretilen Basilica Therma Sıvı Sabun, Hoperi markasıyla ürettilen şampuan, el yapımı kelik, Sarıkaya Masal Gibi masal seti ve Türkiye'nin en kaliteli mercimeği olarak bilinen ve belediye tarafından üretimi yapılan Sarıkaya Yeşil Mercimeği'nden hediye etti. 
»Haber Merkezi
 

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Roma Hamamını Gezdiler
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