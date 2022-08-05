Roma Hamamı tez konusu

2 bin yıl önce yapılan ve dünya üzerinde sadece iki tane bulunan tarihi Roma Hamamı, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Enes Bostan tarafından ‘Sarıkaya Roma Hamamı Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme’ başlığı altında kaleme alındı.

Araştırma Görevlisi hemşehrimiz Enes Bostan Vali Ziya Polat’ı ziyaret ederek Sarıkaya Roma Hamamı mimarisiyle ilgili ilk kez kaleme alınan tez hakkında bilgi verdi.

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