ROBO-FEST sergisi

Yapılan sergide öğrencilerin ve usta öğreticilerin yaptıkları projeler sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticilerinden Dilek Erkekli; “‘Kendin yap’ atölyesi açılalı 3-4 yıl oldu. Çocuklara öğretirken en temelden başladık. Burada ki birçok ürün halk eğitimi öğrencilerine aittir. Öğrencilere burada verdiğimiz eğitimin yanı sıra onların ufkunu da açıyoruz. Ayrıca TÜBİTAK yarışmaları, TEKNOFEST yarışmaları için de teşvik ediyoruz. ‘Dikkat buzlanma var’ projesi ve ‘Akıllı bariyer sistemi’ projeleri ile TEKNOFEST yarışmasına katıldık. ‘Dikkat buzlanma var’ projesi ile katıldığımız yarışmada yarı final de elendik. Bu sene de aynı proje ile tekrardan TEKNOFEST başvurusu yaptık.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş