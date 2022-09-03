Restorayon yapılıyor

Belediye Başkanı Celal Köse yapılan restore çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Köse, “Yanan Hamam olarak bilinen Tarihi Başçavuş Çifte Hamamı’nda yer teslimi yaparak restorasyon çalışmalarımıza başladık. Tarihi ve kültürel alanlarımıza sahip çıkarak şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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