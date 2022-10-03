Restorasyon devam ediyor

Yozgat Belediyesi tarafından Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yanan Hamam olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde “Tarihimize ve Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile devam ediyor.

Yozgat il merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında yer alan, 438 metrekare alana sahip, kadın ve erkekler bölümü farklı planlanan tarihi hamam bugün hala varlığını sürdürüyor.

Çapanoğlu Süleyman Bey’in Baş Çavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet ağa tarafından yapılan ve 192 yıllık geçmişe sahip yapı restorasyon çalışması sonrası hamam olarak faaliyetine devam edecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse; “Tarihi Başçavuş Çifte Hamamı, ilimiz merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokağın kesişim noktasında yer almaktadır. Hamam 438 m2 alana sahiptir. Çifte hamam olarak inşa edilen hamamın kadınlar ve erkekler bölümü farklı planlanmıştır. Vakfiye tarihinden hamamın, 1824 - 1825 tarihi dolaylarında, o dönemde Yozgat’ta yaşayan Çapanoğlu Süleyman Bey'in Baş Çavuşu Halil Ağa'nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 15 Ağustos itibari ile Yozgat Belediyesi tarafından müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı, 8 Milyon 641 Bin 183 lira bedelle ihale edilen restorasyon çalışmalarının tamamlanma süresi ise Ocak 2024 olarak planlandı” dedi. »Haber Merkezi

