Ressamlar buluştu

Gül, Türkiye'nin tanınmış 11 ressamını bir hafta boyunca Bahadın'da ağırlayacaklarını söyledi.

Çalıştayda yapılan resimlerin Uluslararası Bahadın Kültür Festivali'nde sergileneceğini belirten Gül, "Katılımcılar burada ikişer resim yapacak. Bu çalıştay, Yozgat’ta Sorgun’da ilk defa yapılıyor. Amacımız Avrupa ülkelerinde çok yaygın olan ve Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşan böyle bir kültür organizasyonu ilçemizde düzenleyerek bu konuda farkındalık oluşturmak." dedi.

Çalıştaya katılan ressam Ömer Muz da İstanbul ve Ankara’dan ressamlarla buluşarak Bahadın'a geldiklerini belirtti.

Muz, gelmeden önce çok tedirginlik duyduklarını ancak buraya gelince ortamı çok sevdiklerini ifade ederek, "Burada her arkadaşımız ayrı dallarda resim üretiyor. Ben de baharın güzelliklerini tuvale yansıtıyorum. Burada her şey çok güzel, çalışma ortamından son derece memnunuz." diye konuştu.

Gonca Akbulut da "Resimlerimi doğaçlama yapıyorum. Burada doğa ile iç içe çalışıyoruz. Bize ilham veren bir ortam var. Bahadın modern bir belde. Bozkırın ortasında böyle bir yer olması bizleri çok şaşırttı. Bu etkinliğin mutlaka devam etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ressam Hasan Mutlu ise "Çalıştaya 11 ressam arkadaşımız katıldı. Amacımız, bir taraftan bölgemizi sanatçılara tanıtmak diğer taraftan da bu etkinlikle çevrede yaşayan insanların, sanatseverlerin dikkatini çekmek, onlara resim sevgisini aşılamak." diye konuştu.

27 Haziran'a kadar sürecek çalıştaya, ressamlar Derya Yıldız, Ceren Coşgun, Durmuş Ali Akça, Gülümay Çiraz, Hakan Bayer, Hamdi Eser, Mahmut Dündar ve Murat Tefe de katılıyor. AA