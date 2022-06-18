Yıl sonu resim sergisine Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, öğretmler, öğrenciler ve halk katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Güzel, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.
Haber Merkezi
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Şehit Kazım Şahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, ilçe meydanında yıl sonu resim sergisi düzenlendi.
Yıl sonu resim sergisine Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, öğretmler, öğrenciler ve halk katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Güzel, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.
Haber Merkezi