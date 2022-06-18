Resim sergisi düzenlendi

Yıl sonu resim sergisine Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, öğretmler, öğrenciler ve halk katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Güzel, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

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