Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.841,56
ALTIN
986,91
DOLAR
18,58
STERLİN
21,11
EURO
18,35

Renkler göz kamaştırıyor

Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanlarında, sonbahar mevsimi ile birlikte doğa, göz kamaştırıcı bir güzelliğe büründü.

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Renkler göz kamaştırıyor

İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok ve en geniş orman alanına sahip Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile birçok ağaç türünü bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanı, sonbahar mevsimiyle seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı. Sarının ve yeşilin farklı tonlarının aynı karede buluştuğu Akdağmadeni ormanında seyirlik görüntüler oluştu. Muhteşem ve eşsiz manzara drone ile görüntülendi
Orman ve vadilerdeki renkli manzaralar sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere de adeta görsel şölen sunuyor. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Renkler Göz Kamaştırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü yönetmen Yozgat’ta
Ünlü yönetmen Yozgat’ta
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Başkanlar Yozgat’ta
Başkanlar Yozgat’ta
Ziyarette ara yok
Ziyarette ara yok
Kalıntılar gün yüzüne çıkıyor
Kalıntılar gün yüzüne çıkıyor
Otobüs devrildi: 6 yaralı
Otobüs devrildi: 6 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim