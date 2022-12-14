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Rektöre ziyaret

İnovasyon Haftası etkinlikleri dolayısıyla İstanbul’da bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Profesör Dr. Nuri Aydın’ı makamında ziyaret etti. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Rektöre ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Profesör Dr. Nuri Aydın nazik ziyaretlerinden dolayı Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür etti.
Rektör Aydın ile Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi ve içerisinde bulunduğu tarihi binada incelemelerde bulunan Karadağ, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Aydın’a teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 

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Rektöre Ziyaret
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