Rektöre ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ nazik davranışlarından dolayı Sabah Gazetesi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Hasan Barak ve İç Anadolu Medya Dışı Ürünler Sorumlusu Serap Yurdaer’e teşekkürlerini iletti.
»Haber Merkezi
19 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ nazik davranışlarından dolayı Sabah Gazetesi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Hasan Barak ve İç Anadolu Medya Dışı Ürünler Sorumlusu Serap Yurdaer’e teşekkürlerini iletti.