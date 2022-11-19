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Rektöre ziyaret

Sabah Gazetesi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Hasan Barak ve İç Anadolu Medya Dışı Ürünler Sorumlusu Serap Yurdaer, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Rektöre ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ nazik davranışlarından dolayı Sabah Gazetesi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Hasan Barak ve İç Anadolu Medya Dışı Ürünler Sorumlusu Serap Yurdaer’e teşekkürlerini iletti. 
»Haber Merkezi

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Rektöre Ziyaret
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