Rekor sayıda katılım

Türkiye’nin birçok yerinden Özel Yetenek Sınavları için öğrenciler online olarak başvuruda bulundu. Toplam 3 bin 546 öğrenci başvuru yaparken, öğrencilerden bin 786 tanesi sınava katıldı. Sınava katılmayan öğrenci sayısı ise bin 760 olarak bildirildi.

Özellikle başvurunun Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan daha fazla olduğunu söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, “Başvuru yapan öğrencilerimizin 527 tanesi spor lisesi çıkışlı. 70 tane milli sporcu ve 11 tane engelli sporcu müracaat etti. Yalnız engellilerde biz 2 yıl lisanslı spor yapıyor olma şartını koyduk. O yüzden sınavlara engelli öğrencilerimizden katılanlar olmadı. Birde engelli öğrencilerimiz, Yozgat uzak olduğu için genelde tercihlerini Ankara bölgesindeki üniversitelerden yana kullanıyorlar. Oraların imkânları engelli öğrencilerimize daha uygun olduğu için buralara göre tercih sayısı daha fazla oluyor” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLU AYRILDI’

6 gün içerisinde yapmış oldukları sınavlara katılan öğrenci sayısının bin 786 olduğunu belirten Prof. Dr. Güçlü, “Katılmayan öğrenci sayımız ise bin 760. 2 tane misafir öğrencimizi de dâhil edecek olursak bin 788 tane öğrencinin burada sınavını yapmış olduk. Sınavları 6 gün boyunca sabah saat 9’da başlattık. Tabi biz saat 8-8.30 da burada hazır olduk. Sistemimizi açmamız, gelenleri organize etmemiz gerekiyordu. Öğrencilerimizi 20’şerli gruplar içinde aldık. Covid-19 salgını son günlerde yaygınlaştığı için mümkün mertebe sporcuları aralıklarla aldık. Birbirlerine yakın temasta olmamalarına özen gösterdik. Salonumuzun bütün pencereleri açıktı, havalandırmaları çok güzel bir şekilde yapıldı. Öğrencilerimiz geldiğinde konaklamaları için KYK’da, valiliğimizde destek oldular. Gruplar toplu olarak otobüslerle geldiler. Bildiğim kadarıyla 6-8 otobüs Kayseri’den, 6 otobüs Ankara’dan geldi. Bunşar benim bildiğim. Gelen gruplardan bazıları burada sınava girip daha sonra başka ilde sınava gidecekleri için bir gün konaklamaları gerekiyordu. KYK’da onlara yardımcı olundu. Dolayısıyla burada, Yozgat’ta temiz ve çok hoşnut bir şekilde sınavlarını olup döndüler. Bize herhangi bir şikâyet, hatta serzeniş bile gelmedi. Öğrencilerimiz hep mutlu olduklarını ve hocaların kendileriyle ilgilendiklerini söylediler. O da bizi çok mutlu etti ve böylece iyi yolda olduğumuzu gördük” diye konuştu. »3'te

‘VİCDANİ SORUMLULUK ÜSTLENİLEN BİR SINAV’

Sınavda kullanılan kamera sisteminden bahseden Güçlü, “Bizim parkurlarımız binamızın içerisindeki kamera sistemlerimizden görecek şekildeydi. Ama bu denge tahtası dediğimiz denge ağacındaki kısmı kameralar tam net göremiyordu. Bu yüzden Medya Uygulama Merkezimizden görevli arkadaşlar istedik. Onlarda o kısmı almak suretiyle bizim bütün sınavlarımızın hepsini kameraya aldılar. Yani bütün sınav görünür vaziyette kameraya alındı. Medya Uygulama Merkezimiz bunların hepsini kayıt etti. Hepsi şuanda bizim arşivimizde mevcut. Yani 3-5 sene sonra birisi sınavla ilgili şüphesi olduğunu söylese, bizde açıp izletiriz. Rahatlıkla kendi sınavını şeffaf bir şekilde görebilir. Buda bizi rahatlatıyor. Çünkü genelde bu vicdani sorumluluk üstlenilen bir sınav. Çocuklar gelip bu sınavlarda ter döküyorlar, 3-5 ay çalışıyorlar. Ortaokul, liseden itibaren spor yapıp sadece burayı hedefleyen çocuklarımız var. Şahsen ben mühendisliği kazanmışken birinci sınıftan ikinci sınıfa geçip bıraktım. Gazi Eğitim Enstitüsüne gittim. ‘Beden Eğitimi öğretmeni olacağım’ dedim. ‘Benim hayatım spor’ dedim. Bu vaziyette olan çocuklar var. Onların hedefleri var. Bu hedeflerinde bir sıkıntı olmaması, bir haksızlık olmaması, bir hata olmaması için buna son derece dikkat etmek durumundayız. Buda tabi ki vicdani bir mesuliyeti beraberinde getiriyor. Ve dolayısıyla buraya gelen çocukların hepsi, 81 vilayetten gelen çocukların hepsi bizim evladımız. O gözle bakacağız. Çünkü onlar geleceğimiz bizim. Netice itibariyle bizler görevlerimizi yarın onlara devredeceğiz. Yüksek lisans, doktora programlarımızı açtık. Yüksek lisans programlarımız için 18 tane arkadaşımız bize müracaat ettiler ve kazandılar. Bunlar akademisyen olacaklar. Yarın doktoralarını yapacaklar. Belki buraya gelerek akademisyen olarak, doktor öğretim üyesi olarak görev yapacaklar. Doçent olacaklar, profesör olacaklar. Bizde emekli olup onları seyredeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞANMADI’

Bu programda çalışan bütün görevlilerin özveri ile çalıştığının altını çizen Güçlü, “Parkurlarda beklediler, dışarıda hazırlanan arkadaşlara yardımcı oldular. Sağlık ekiplerimiz hazırdı. 6 günlük süre içerisinde çok ciddi manada sakatlıklar yaşanmadı. Farklı illerde açık alanlarda yapılan sınavlarda bayılmalar olmuş. Bizde öyle bir durum olmadı. Ufak tefek yumuşak doku zedelenmeleri veya sakatlığı bulunan öğrencilerin sakatlığı nüksetmesi durumları oldu. O tarz durumlarda ambulanslarımız hazırdı. Hastaneye intikal ettirdik. Çok ciddi bir sakatlık şükür yaşamadık.” şeklinde konuştu.

Kontenjanlarının 220 kişi olduğunun bildiren Güçlü, “Geçen yıl kontenjanımız tamamen doldu. Hatta Azerbaycan’dan gelen 18 öğrencimiz vardı. Büyük ihtimalle bu senede o öğrencilerimizden alacağız. 220 öğrencimizin 40’ı öğretmenlik, 50’si antrenörlük gündüz, 40’ı antrenörlük gece, 50’si spor yöneticiliği gündüz, 40’ı spor yöneticiliği gece şeklinde. Önümüzdeki yıl öğretim üyesi kadromuzu tamamlayabilirsek, YÖK 3 tane öğretim üyesi olmadan bölüm açılmasına izin vermiyor. Rekreasyon bölümünü açacağız. Yine rekreasyon bölümünde aynı şekilde 40’a 50, 90 kişilik bir kadroyla takviye etmek suretiyle binamızda bitmiş olacak. Bitmiş olacağı içinde gayet güzel bir şekilde öğrencilerimizi alacağız. Eğer projelerimiz tamamlanırsa buraya bir tane kapalı havuz, bir tane kapalı salon yapılmasını istiyoruz. Ben tabi istekte bulunuyorum da ne kadar gerçekleşir bilemiyorum.” diye konuştu.

‘CAZİBE HALİNE GELECEK’

Hayallerinden birisinin stadyum olduğunu söyleyen Güçlü, “3 tribünlü, bir tarafı açık çim sahalı, 8 kulvarlı atletizm pisti olan, kale arkalarında atma ve atlamaları yapacağımız bir stadyum. İşte cirit, disk gibi atışların yapılabileceği, Olimpik sporların yapılabileceği, uzun atlama, yüksek atlamaların yapılabileceği bir stadyum çim sahalı. Hem futbol müsabakalarının yapılabileceği. Böyle bir alanımız olursa bizim normalde programımızda olan gençlik, bahar bayramları, mezuniyet törenleri çok rahat bir şekilde yapılabilecek. Üç tarafı tribünden kapatılmış güzel bir alanın olması hem üniversitemizin, hem de Spor Bilimleri Fakültemizin kalitesini yükseltecek. Cazibe haline gelecek. Sayın rektörümüze durumu arz ettik. Bizi yönetenlere de bunları arz edeceğiz. Eğer olursa Yozgat bir cazibe merkezi haline gelecek. Bizim öğrenci potansiyelimiz gerçekten son derece mükemmel. Zaten bu sınavları yaparken gönüllü 15-16 tane bizim öğrencimiz katkı sağladı. Onların göğüslerinde ay yıldızlı tişörtleri ile beraber hocalarının yanında bütün 6 gün boyunca sabah geldiler akşam bizimle beraber ayrıldılar. Son derece güzel bir şekilde tecrübeleri, deneyimleri oldu. Yani biz bu sayıyı her zaman çoğaltabiliriz. Önümüzdeki yıl nasip olur da binalarımız biterse, Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim kurulundayım, aynı zamanda ziraat komitesi başkanıyım. Dolayısıyla buraya çeşitli müsabakaları alacağım. Yozgat’ta hareketliliğin başlaması lazım. Yozgat, Türkiye'nin merkezi, Ankara'ya çok yakın olan bir şehrimiz ve bunlardan da şehrin nasibini alması lazım. Burada sporun biraz daha böyle kaynaştırıcı, vatandaşla iç içe olmayı sağlayabilecek bir yapıyı da beraberinde getirmesi lazım. Çünkü bizim üniversitemizin kuruluşu biraz şehrin dışına doğru itildiği için vatandaşla kaynaşmamız zor oluyor. Çünkü bizim öğrencilerimizin vatandaşla içli dışlı olması lazım. Biz burada arzu ederiz ki birçok Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber üniversite aktif halde çalışma yapsın. Projelerimizde bu konuda hazır. Ama inşallah okulumuz olduğu zaman bunların hepsi gerçekleşecek.” dedi.

Raporlu hocaların dışında bütün hocaların organizasyona gönüllü olarak katıldığının altını çizen Güçlü, “20 kişi burada hazır vaziyette 14 tane de öğrencimiz bu organizasyonda yer aldılar ve gerçekten sorunsuz, sıkıntısız, herkes mutlu olacak şekilde çalıştılar. Arkadaşlar akşamları çok yorgunlardı. Ama buna rağmen çok mutluydular” açıklamasında bulundu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, “Bu sene katılım oldukça fazla oldu. Başarılı bir program gerçekleştirildi. Emek veren bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

»Rabia Şahin

