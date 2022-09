“Reform yapılsın”

Ek Ödeme Yönetmeliğinin sağlık çalışanlarını memnun etmediğini ve yönetmeliğin adil bir düzenleme içermediğini belirten Genel Başkan Necip Taşkın, asıl olanın sağlık çalışanlarının temel problemlerinin giderilmesini olduğunu, bunun içinde acil olarak sağlıkta mali ve sosyal haklarda reform yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık teşkilatlarında çalışanların 24 saat esasına göre gündüz ve vardiyalı nöbet sistemiyle çalıştıklarına dikkat çeken Taşkın, nöbet saatlerinin uzunluğu, dinlenme fırsatı bulamadan yoğun ve uykusuz geçen, şiddet, hastalık riski, haksız soruşturmalar, sendika ve siyasi referanslarla sözleşmeli idareci olanların baskıları; yükselen enflasyona karşı eriyen maaşların hızla erimesi karşısında sağlık teşkilatlarında çalışanların moral ve motivasyonlarının bozulduğunu ifade ederek bunların iş verimine olumsuz etkilediğini söyledi.

“Anadolu Sağlık Sen olarak, çalışanlarımızın alın terinin ve emeğinin karşılığının verilmesi ve beklentilerinin karşılanması amacıyla sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarında reform yapılmasını talep ediyoruz” diyen Necip Taşkın, sendika olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“1-Sağlık teşkilatlarında çalışanlara yıpranma payı 4 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenmeli ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde revize edilmelidir.

2-Hastanelerde çalışanların bakmakla yükümlü olduğu 1. derecede yakınlarına muayene önceliği verilmelidir.

3-Giyim kuşam yardımı günün şartlarına göre insan onuruna yaraşır bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.

4-Vergi dilimi yükseltilerek gelir vergisi oranı %15’te sabitlenmeli ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak şekilde adil bir sistem getirilmelidir.

5-Sağlıkta şiddeti önlemek için caydırıcı bir düzenleme yapılmalı ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

6-Tüm sözleşmeliler kadroya alınmalıdır.

7-Hastanelere, bunun mümkün olmaması halinde hastanelere yakın yerlere kreş açılmalıdır.

8-Görevi başında Hayatını kaybeden sağlık çalışanları “şehit” kabul edilmeli, ailelerinin mağduriyeti önlenmelidir.

9-Döner Sermayeden yapılan her türlü ödeme emekliliğe yansıtılmalı, ayrı ayrı ödeme değil, tek kalem maaş verilmelidir.

10-3600 Ek göstergeden lisans mezunu tüm çalışanlar ile bunların emeklilerinin yararlanması için yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

11-Sağlık teşkilatlarında personel eksikliği nedeniyle daha fazla nöbet tutulmakta, uzun ve yorucu mesai yapılmaktadır. Bunun önlenmesi amacıyla yeterli sayıda yeni personel istihdamı sağlanmalıdır.

12-663 Sayılı KHK ile yürürlüğe giren sözleşmeli idarecilik sağlık sisteminde ciddi problemlere neden olmuştur. Bu nedenle uygulamaya son verilmelidir.

13-Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı her yıl düzenli olarak yapılmalıdır.

14-Sağlık teşkilatlarına yapılacak idareci atamalarında ehliyet, liyakate vb. kriterler dikkate alınarak atama yapılmalıdır.

15-YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmelidir.

16-Üniversite hastanesinde çalışanların nöbet ücretleri günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve zamanında verilmesi için gerekli her türlü önlem alınmalıdır.

17-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı teşkilatlarda çalışanların fazla mesaileri günün ekonomik şartları dikkate alınarak güncellenmeli ve aksamaya mahal verilmeden ödenmesi sağlanmalıdır.

18- Sağlık Bakanlığına bağlı teşkilatlarda çalışanların nöbet vb. fazla çalışma ücretleri günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

19-Emekli ve işçilerde olduğu gibi sağlık teşkilatlarında çalışanlara da yılda iki defa bayram ikramiyesi verilmelidir.

20-Banka promosyonlarının 3 yılı geçmeyecek şeklide, günün ekonomik şartları dikkate alınarak; Türkiye genelinde aynı şartlarla uygulanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek tek tip şartname ve sözleşme ile yapılmasını talep ediyoruz.

21-Sendikalara üyelik ve istifaların e-devlet üzerinden yapılarak çalışanların baskılardan kurtarılmasını talep ediyoruz.”

