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Refakatçileri dinledi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde “Refakatçiler ile Gönül Sohbetleri Programı” başlatıldı.

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Refakatçileri dinledi

Hastanede tedavi görmekte olan hastaların yakınlarıyla bire bir görüşmek amacıyla “Refakatçiler ile Gönül Sohbetleri Programı”nın başlatıldığını ifade eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hasta yakınlarını makamında ağırladı. Hastanenin sunmuş olduğu hizmetler ve hastaların durumu hakkında refakatçilerden bilgi alan Kozan, samimi bir ortamda geçen programda refakatçilerin öneri ve istekleri not alarak en kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade etti.
Hasta yakınları ise Başhekim Kozan’a istek, öneri ve memnuniyetlerini aktarırken, böylesi bir programın hayata geçirilmesinden çok memnun kaldıklarını belirtti. 
»Haber Merkezi 

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Refakatçileri Dinledi
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