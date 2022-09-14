Rapor için doktora saldırdı!

Olay önceki gün Çapanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yanında kardeşi olmadığı halde, kardeşinin kimliği ve raporuyla birlikte TOKİ’de bulunan 25 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta yakını, aile hekimi Doktor Abdullah Erkoç’tan kardeşinin raporunu yenilemesini istedi.

Doktor Erkoç, böyle bir yetkisinin olmadığını, rapor süresini uzatamayacağını, bu raporun sadece hastanede düzenlenebileceğini söylemesine rağmen, hasta yakını hakaretler ederek Erkoç’a saldırdı.

Mesai arkadaşları ve vatandaşların araya girmesi ile kurtulan Doktor Abdullah Erkoç’a ilk müdahaleyi Aile Sağlığı Merkezinde bulunan meslektaşları yaptı. Burnu kırılan Doktor Erkoç, Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Daha önce, Yozgat Doğumevinde Başhekim Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Doktor Abdullah Erkoç’a 10 gün iş göremez raporu verildi.

Erkoç’un hasta yakınından şikâyetçi olması üzerine, harekete geçen kolluk güçlerinin doktoru darp edip olay yerinden kaçan hasta yakınını yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi. Haber Merkezi