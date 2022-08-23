Rapor hazırlandı

KOSGEB, kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dahilinde alınan verileri işleyerek, KOBİ İşletmelerinin kendisini değerlendirebileceği ‘İşletme Değerlendirme Raporu’ adı altında rapor düzenledi.

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini arttırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin bir şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemeleri ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizen KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, bunun için de gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesi büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun 2016-2020 yıllarına ilişkin idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, 2020 versiyonu e devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açıldığını belirten Işık, “En son onaylı mali yıla ait bilanço veya basit usulde defter bilgisi bulunan KOBİ işletmeleri için İşletme Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. KOBİ işletmelerimiz İşletme Değerlendirme Raporuna, e devlet üzerinden https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabileceklerdir. KOBİ’lerin KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporunu alabilmek için işletme yetkilisi tarafından e devlet sistemi üzerinden talep oluşturması yeterlidir. Sistem tarafından elektronik ortamda oluşturulan rapor yine e devlet üzerinden indirilmek suretiyle temin edilebilmektedir. Ücretsiz olarak sunulmakta olan raporu almak için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Raporda, işletmenin ölçeği, çalışan sayısı ve mali kriterlerine göre sıralaması, insan kaynağı yapısı, Ar-Ge, yenilik, markalaşma ve verimlilik konularındaki durumu, ihracat yapan veya yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve Pazar payı ile birlikte birçok başlıkta detaylı finansal analizler yer alıyor. 6’lı Nace sınıflamasına göre sektör ortalamaları hesaplanmış ve bu sayede KOBİ işletmesinin kendisini sektöründe, Türkiye genelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’de karşılaştırabilmesine yönelik imkân sağlanmıştır. İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılım da sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerin de sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ulaşabilecekleri işletme künye bilgileri, genel sıralama, insan kaynakları, Ar-Ge, yenilik, markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. İşletme Değerlendirme Raporu ile işletmeler; mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektördeki konumlarını görebilecek. Ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlara yardımcı olacak. Geleceğe dönük planlarını daha bilinçli yapabilecek. Uluslararası iş ilişkilerinde özellikle ihracat yaparken referans olarak sunabilecek. Yurtiçi ticaretlerinde referans olarak sunabilecek. Finans kuruluşlarında referans olarak sunabilecek. İhalelere katılımda referans olarak sunabilecek. Söz konusu rapor üzerinde bulunan karekod ve doğrulama kodu sayesinde ticari ilişkilerinde rahatlıkla doğrulatabilmelerine ve referans verebilmelerine imkan sağlanmıştır. KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu hakkında detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat

Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı.

»Rabia Şahin

