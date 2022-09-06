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Rakip belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Rakip belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 3/1/b maddesine istinaden Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. 
ZTK 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. 
Amatör ligde yer alan Yozgatspor 1959 FK ise ilk turda TFF 3. Lig'inde yer alan Nevşehir Belediye Spor ile karşılaşacak. Müsabakalar 13-14-15 Eylül tarihlerinde Nevşehir’de oynanacak.
»Haber Merkezi 

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Rakip Belli Oldu
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